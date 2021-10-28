Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: "Eber, Akşehir, Burdur gölü ile başka kuruyan göllere ilişkin çalışmamız olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kuraklık yaşanan göllere ilişkin rapor hazırlayarak, konuyu kamuoyunun gündemine getireceklerini açıkladı.

Öztunç, Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Sülümenli belde teşkilatının açılışına katıldı. Daha sonra Bolvadin ilçe teşkilatı üyeleriyle odalar ve muhtarları ziyaret eden Öztunç, ardından Eber Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Öztunç, tüm dünyada kuraklık olduğunu belirterek, "Tüm dünya iklim kriziyle mücadele ediyor mu? Evet ediyor, ama Türkiye katbekat ediyor. Burası geçmişte göldü. Şu anda bulunduğumuz yerde su, sazlık, kayıklar, kuşlar, endemik bitkiler vardı. Ama şu anda hiçbiri yok. Ne su var ne bitki var ne de sazlık var. Ne var, bitmiş gitmiş kayıklar var." dedi.

Gölün kayık mezarlığı haline geldiğini dile getiren Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası gerçekten değerli, önemli bir yer. Endemik bitkilerin olduğu bir yer. Ciddi bir su sıkıntısı var. Ciddi iklim krizi var. Eber Gölü'nün yüzde 80'i kurumuş, yüzde 20'lik bölüm kalmış durumda. Burada önceden 30 bin insan ekmeğini yiyordu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte rapor hazırlayacağız. Eber, Akşehir, Burdur gölü ile başka kuruyan göllere ilişkin de çalışmamız olacak. Başka milletvekilleri de dahil olacaklar ve bunu kamuoyunun gündemine getireceğiz."

Ali Öztunç, Bayat ilçesinde parti binasının açılışına da katıldı.