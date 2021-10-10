Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi - Haberler
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Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

Aydın'da bir grup çevreci, Büyük Menderes Nehri'ndeki kuraklık ve kirliliğe karşı önlem alınması talebinde bulundu.

AYDIN (AA) - Aydın'da bir grup çevreci, Büyük Menderes Nehri'ndeki kuraklık ve kirliliğe karşı önlem alınması talebinde bulundu.

Nehrin geçtiği Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'tan gelen çevreciler, Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova-Koçarlı kara yolu köprüsünün olduğu noktada buluştu.

Grup, köprüde "Büyük Menderes Nehri yok oluyor", "Nehirlerimiz temiz aksın", "Menderes'in çığlığını duy", "Büyük Menderes için harekete geç" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Ergun, nehrin, tarımsal üretimdeki önemine vurgu yaptı.

Nehrin kurumasıyla ekolojik yaşamın da bozulacağına dikkati çeken Ergun, burada yaşanan kirlilik ve susuzluğa karşı acil harekete geçilmesini ve yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çevreciler, kuraklığın tehdidindeki Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi - Haberler
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