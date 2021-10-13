Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi - Haberler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe EdildiIlgın Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

Ilgın Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda araç filosuna dahil etmiş olduğu araçlara ek olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama aracını da filosuna ekledi.

Ilgın için sunduğumuz ve onaylarını aldığımız projelerimizde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve ilk günden bu yana yanımızda olan, Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimi iletiyorum diyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş " Toplam 56 mahallemizde ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya ve projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce araç filomuza dahil etmiş olduğumuz vakumlu yol süpürme aracı, 30 tonluk ekskavatör, beko loder kazıcı ve yükleyici ve arazöz'e ek olarak, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe olarak aldığımız çöp toplama aracını da Ilgın'lı hemşehrilerimize daha iyi ve hızlı hizmet götürmek adına teslim alıyoruz. Osmanlı Kent Meydanı projemizden, Millet Bahçesi projemize; hibe iş makinaları ve araçlardan, kilitli parke taş desteğine kadar şehrimiz için gerekli olan her alanda desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. "

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Haber: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ilgın'a Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi - Haberler
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