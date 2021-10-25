Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'a demir attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'a demir attı

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel
Çevre dostu mega yat

Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı.

Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti.

Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.

Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

Çevre dostu mega yat Savannah Bodrum'a demir attı

Çevre dostu mega yat Savannah Bodrum'a demir attı

Çevre dostu mega yat Savannah Bodrum'a demir attı

Çevre dostu mega yat Savannah Bodrum'a demir attı

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title