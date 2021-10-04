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Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri Ümraniye'de öğrencilerle bir araya geldi

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri Ümraniye'de öğrencilerle bir araya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilere Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü Kartı dağıttı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilere Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü Kartı dağıttı.

Ümraniye'de Ahmet Cevdet Paşa ilkokulu'nda öğrencilerle buluşan ekipler, çocuklara, hayvanlara zarar verenlerle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği anlatılan broşürler dağıttı.

Etkinlikte öğrencilere, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü kartı da verildi.

Okul Müdürü Nevzat Irmak, okullarında düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek, "Bu etkinliğin amacı çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Onlar Allah'ın yarattığı varlıklardır. Onları her yerde koruyup kollamak ve bakımlarını üstlenmek gerekir." dedi.

Öğrencilerden Yusuf Metin Çalışkan, "Hayvanlar çok güzel ve cana yakın. Sokak hayvanlarına yardım edeceğim, aç olduklarında mama vereceğim." dedi.

Öğrencilerden Asiye Önder de hayvanları çok sevdiğini belirterek "Hayvanları kendi imkanlarımızla beslemeliyiz. Polisler bize hayvanları sevmenin önemini anlattı. Nasıl korunacaklarını anlattı. Hayvanları korumanın önemini anladım. Kimse hayvanlara zarar vermesin, onları koruyup yemek versin." diye konuştu.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Mesut Oruç da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için okul ziyareti yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güzel bir etkinlik oldu. Kediye hiç dokunmayan çocuklar vardı. Kediye dokundurarak korkularını yenmelerini sağladık. Hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğini anlattık. Son çıkan yasa sayesinde hayvanlara zarar verenlere sadece idari işlem yapılmakla kalmıyor adli işlem de yapılıyor."

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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