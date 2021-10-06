'Ceviz deposu' Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor - Haberler
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"Ceviz deposu" Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriliyor.

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriliyor.

Eylül ayı sonlarında başlanan Kaman-1 ve Kaman-5 gibi yerli çeşitlerde hasat yarılanırken, Chandler, Fernor, Fernette gibi geç uyanan yabancı çeşitlerde de hasat için hazırlık yapılıyor.

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yanı sıra Mucur ilçesi, merkeze bağlı köyler ile diğer ilçelerde kapama ceviz bahçelerinde artış yaşanıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, coğrafi işaret belgesi alan Kaman cevizinde hasadın başladığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle ceviz üretiminde sıkıntı yaşansa da ürün bolluğunun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gökalp, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 20 bin dekar ceviz bahçesi olduğunu dile getirdi.

Bu yıl güzel bir verim beklediklerini anlatan Gökalp, "Hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İklim koşulları ne kadar olumsuz olsa da çiftçilerimiz bilgi ve becerisiyle bu olumsuzlukların da altından kalkmıştır. Güzel bir verim hedefliyoruz. Kaman cevizi hem Türkiye'de hem de dünyada bir numaradır. Kabuğunun ince olması, içinin beyaz ve yağlı, protein değerinin yüksek olması cevizimizi ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu.

Gökalp, bu yıl ceviz festivali olmasa da 9-10 Ekim tarihlerinde Kaman cevizi için pazar kurulacağını aktararak, üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarını diledi.

"Bu sene rekoltemiz iyi. Hasadımız güzel geçiyor"

Kaman Ziraat Odası Genel Sekreteri Deniz Gökalp de Kaman'da yaklaşık 250 bin ceviz ağacı bulunduğuna işaret ederek, "Bir o kadar da evlerin bahçelerinde kayıt dışı ceviz ağaçları var. Ağaç başına yaklaşık 10 kilogram verim alınmakta." dedi.

Geçen yıl 2 bin 200 ton verim alındığını hatırlatan Gökalp, "Bu sene rekoltemiz iyi. Hasadımız güzel geçiyor. Kısmi don ve güneş yanığı verimimizi biraz düşürdü ama geçen yıllara göre rekoltemiz yüksek. Kaman cevizinde yaklaşık 3 bin ton civarında." ifadelerini kullandı.

Üretici Necip Dinçer ise Kaman-1 ve Kaman-5 çeşitleriyle yabancı çeşitlerin Kaman ve Mucur ilçelerinde yoğun bir şekilde üretildiğini belirtti.

Kaman'ın yanı sıra Mucur'da da hasada başlandığını aktaran Dinçer, "Mucur bölgesinde de yöresel çeşitlerle hasada başladık. Şu anda güzel gidiyor, verimli bir sezon geçiriyoruz. 10 gün içerisinde yabancı çeşitlerde de hasada başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ceviz deposu Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor

Ceviz deposu Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor

Ceviz deposu Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor

Ceviz deposu Kırşehir'de bereketli hasat dönemi yaşanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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