Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

BAYINDIR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mütalaa verildi. Tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı için üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası istendi. Savcı, diğer sanıkların da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan, bir çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019 tarihinde çıktığı evine geri dönmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama çalışması yapıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, Gergin'in yanmış cesedini Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç (33) tutuklanırken, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', Gamze Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1 Ekim 2020 tarihinde dava açıldı. Yargılama süresince tutuklu sanıklar Arabacı ve Çepiç, Gergin'i öldürmediklerini savundu. Duruşmalarda Mustafa Arabacı, Ali Merter Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darp ettikten sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini söyledi.