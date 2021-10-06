Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi - Haberler
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Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mütalaa verildi.

BAYINDIR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mütalaa verildi. Tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı için üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası istendi. Savcı, diğer sanıkların da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan, bir çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019 tarihinde çıktığı evine geri dönmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama çalışması yapıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, Gergin'in yanmış cesedini Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç (33) tutuklanırken, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', Gamze Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1 Ekim 2020 tarihinde dava açıldı. Yargılama süresince tutuklu sanıklar Arabacı ve Çepiç, Gergin'i öldürmediklerini savundu. Duruşmalarda Mustafa Arabacı,  Ali Merter Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darp ettikten sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini söyledi.

'ALIKOYUP, ÖLDÜRDÜKLERİ SABİT'

Gergin cinayetiyle ilgili geçen hafta görülen duruşmada savcı mütalaasını verdi. Savcı İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı için ayrı ayrı 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Osman T. için 'kasten yaralama' ve 'suçun işlenmesine yardım etme' suçlarından toplam 15 yıla kadar, Gamze Y. için 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar cezaları talep edildi. Mütalaada, olayın işlenişi hakkında detaylara yer verildi. Mütalaada tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı'nın, Gergin'i sanık Osman T. aracılığı ile yanlarına getirdikleri ancak öldürme eyleminden haberi olmadığı için sonradan gelişen kasttan sorumlu tutulamayacağı belirtildi. İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı'nın, Gergin'i zorla alıkoydukları ve öldürdüklerinin sabit olduğu da mütalaada yer aldı. Tutuklu sanıkların, Gergin'i acıma hissi olmadan önce darp ederek öldürdükleri ve ardından sanığın cesedini yaktıkları göz önüne alınarak canavarca hisle hareket ettikleri anlaşıldığı belirtildi. Sanık Gamze Y.'nin de suç delillerini yok ettiği mütalaada yer aldı.


Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

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