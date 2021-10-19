Çerkezköy'de yabancılara yönelik "Uyum Buluşmaları" toplantısı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Çerközköy ilçesinde, Tekirdağ'da yaşayan yabancılara yönelik "Uyum Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde hazırlanan "Yerelde Uyum Buluşmaları Programı", Çerkezköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda yabancılara, eğitim, sağlık, iş piyasasına erişim, afet farkındalığı konularında bilgiler aktarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Sorumlu Vali Yardımcısı Vekili Harun Kaya, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasından kaynaklanan göç baskısı yaşadığını söyledi.

Problemlerin çözümü konusundaki adım atabilme kabiliyetlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Dünya büyük bir göç ordusuyla karşı karşıya. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu sıkıntıların yaşandığını görüyorsunuz. Bu topraklarda Anadolu coğrafyasında Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunları gelen herkese, ülkesinde bulunan herkese mazlum ve gariban gördüğü herkese kucak açan bu millet, sofrasındaki ekmeği paylaşmaktan çekinmedi. Bugün bizim göç politikaları üzerinden söyleyebileceğimiz en doğru şey belki o anlara baktığımız zaman dünya üzerinde yaşanmakta olan bu göç hareketliliğinin ülkemiz adına, bizim adımıza bu yurtta bu vatan üzerinde yaşanan kısmında bizim nasıl bir imtihan verdiğimizle alakalı. Ben 81 vilayetin her noktasında gelen misafirlere kapısını açan, sofrasını, işyerini açan ve onları bir kardeş gibi bu ülkenin bir ferdi gibi onlarla ilgilenen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru da il genelindeki en çok göçmenin Çerkezköy'de yaşadığına vurgu yaparak, "Toplantının Çerkezköy'de yapılmasının nedeni yaklaşık 5 bin 900 göçmen vatandaşımızın ilçemizde yaşıyor olması. Özellikle ilçe bazında da Çerkezköy'ün seçilme nedeni de bu. Biz de ev sahipliği yapmaktan dolayı belediye başkanımızla beraber mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Proje Koordinatörü Kemal Pehlivanlı da toplantının sonunda 5 bin göçmene ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu maksatla programa bölgesel olarak Tekirdağ'dan başlayıp Edirne, Kırklareli şeklinde Trakya'da uygulayacağız." dedi.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş de "Yerel Uyum Buluşmaları"nın Trakya'da ilk olduğunu ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Programa, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Harun Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, Çerkezköy Birleşik Türkmenler Derneği Başkanı Nurettin Yazar, dernek başkanları ve göçmenler de katıldı.