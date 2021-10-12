Ceren Moray kimdir? Ceren Moray hayatı ve biyografisi! Ceren Moray kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceren Moray merak konusu oldu. İşte Ceren Moray hakkında merak edilen Ceren Moray kimdir, Ceren Moray hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEREN MORAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Haziran 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Diyarbakır Boy: 1,6

Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. [2] Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı. 2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide Simge karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese (dizi) adlı dizide ise Ezgi karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Su karakterini canlandırdı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde Berrak karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise Ebru karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde Merve karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise Feryal karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde Ezgi karakterini canlandırdı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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