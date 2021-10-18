Cem'u'l-Kur'ân nedir? Kuran'da Cem'u'l-Kur'ân ne demektir? Cem'u'l-Kur'ân kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Cem'u'l-Kur'ân nedir? Kuran'da Cem'u'l-Kur'ân ne demektir? Cem'u'l-Kur'ân kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Cem'u'l-Kur'ân nedir? Kuran'da Cem'u'l-Kur'ân ne demektir? Cem'u'l-Kur'ân kelimesinin tanımı ve anlamı! İşte detaylar...

CEM'U'L-KUR'AN NEDİR?

Kur'ân'ın toplanması, mushaf hâline getirilmesi demektir. Hz. Peygamber (a.s.)'e inen ayetler; ince ve yassı taşlara, kaburga kemiklerine, derilere, kağıtlara, hurma dallarına vb. şeylere yazılıyor ve muhafaza ediliyordu. Ayetler, inmeye devam ettiği için Peygamberin sağlığında Kur'ân, mushaf haline getirilmemişti.

Hz Peygamber (a.s.)'in vefatından altı ay sonra, Yemâme savaşında bir çok hafızın şehit olması üzerine Hz. Ömer'in teşvikiyle Halife Hz. Ebu Bekir, Kur'ân-ı mushaf haline getirme kararı aldı ve bu görevi, Peygamberin Kur'ân'ı vahiy meleği Cebrail'e son okuyuşunda hazır bulunan, vahiy kâtibi ve hafız olan Zeyd ibn Sabit'e verdi. Zeyd, titiz bir çalışma ile Kur'ân'ı mushaf haline getirdi ve halifeye teslim etti. Bu mushaf, Hz. Osman zamanında yine Zeyd ibn Sabit'in başkanlığında Abdullah ibn Zübeyr, Sâid ibn As, ve Abdurrahman ibn Hâris'den oluşan bir komisyon tarafından çoğaltıldı. Yer yüzündeki bütün mushaflar, bu ilk mushafların aynıdır.

Haberler.com - Gündem