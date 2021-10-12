Cem Güventürk ve Boyner Sonbahar – Kış 2021 koleksiyonunda bir araya geldi

Boyner, Sonbahar-Kış 2021 sezonu için Karikatür Sanatçısı Cem Güventürk ile bir araya geldi. Kadın ve erkekler için hazırlanan ve 49 parçadan oluşan Cem Güventürk X Boyner koleksiyonunda Cem Güventürk'ün çizimleri sweatshirt, tişört ve sneaker'larda hayat buluyor.

Boyner ile Karikatür Sanatçısı Cem Güventürk, 2021 Sonbahar-Kış sezonunda bir araya geldi. Hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm vadeden Cem Güventürk X Boyner koleksiyonu, Cem Güventürk'ün kendine özgü çizim tarzı ve ruhunu yansıtan desen ve mesajların ön planda olduğu sweatshirt, tişört ve sneaker'lardan oluşuyor. 19 sweatshirt, 13 tişört, 17 sneaker modelinin yer aldığı 49 farklı parça, kalıpların dışına çıkarak hem doğayla hem de şehirle bütünleşiyor.

Karikatürlerinin yanı sıra kitaplarıyla da sanat dünyasında yer edinen genç sanatçı Cem Güventürk, Boyner için hazırladığı koleksiyon çekimlerinde yer alarak modellik yaptı. Boyner ile iş birliği hakkında konuşan Güventürk: "Çizimlerimin hayatın içinde bir koleksiyonda yer almasından ve Boyner aracılığıyla geniş kitlelere ulaşacak olmasından çok mutluyum. Ben koleksiyonu tasarlarken çok keyif aldım. Koleksiyonun fotoğraf çekiminde yer almak da benim için ayrı bir heyecan ve deneyim oldu. Umarım beğenilir ve giyen herkes de benim kadar keyif alır."