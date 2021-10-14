Çeltikçi Belediye Başkanı Aydın'ın hapis cezası onandı - Haberler
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Çeltikçi Belediye Başkanı Aydın'ın hapis cezası onandı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Çeltikçi Belediye Başkanı Aydın'ın hapis cezası onandı

ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'un Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'a, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

ÇELTİKÇİ, BURDUR (DHA) - ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'un Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'a, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Fatih Öztürk'ün, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolduktan sonra 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler köyündeki ormanda çürümüş cesedinin bulunmasıyla ilgili Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada; hala belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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