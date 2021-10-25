Çelik: "Kadının güçlenmesi demek, ülkemizin güçlenmesi demek"

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kadınların istihdamdaki yeri ve üretimdeki gücünün sembolü olan kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar tarafından kurulan Tut Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Müdür Çelik, Kooperatif Başkanı Sümeyye Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle üretilen ürünler hakkında sohbet etti.

Müdür Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' vizyonuyla oluşturduğu hizmet anlayışı sayesinde ilimizde kurulan kadın kooperatiflerimizi her aşamalarında destekliyoruz. Yıldan yıla kadının toplumdaki yerini güçlendirerek ilimize bağlı Merkez, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde kurulan kadın kooperatifleri ile üretim odaklı istihdam platformları oluşturuyoruz.

İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı' ile girişimci olmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlarımızla istişarelerde bulunduk. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hali hazırda kadınlarımıza yönelik olarak sürdürdüğümüz paneller, söyleşiler ve finansal okuryazarlık eğitimleri ile aile bütçelerinin daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasında önemli rol oynuyoruz.

Geçen yıllara oranla kadın kooperatifleri sayımızda hamdolsun hızlı bir artış sağlamış bulunmaktayız. 2019 yılında 1 Kadın Kooperatifimiz bulunmaktayken, Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin riyasetinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında şu anda Adıyaman'ımızda 7 kadın kooperatifimizle üretime destek veriyoruz. Gelecek yıllarda kadın kooperatifleri sayımızı daha da artırarak kadınlarımızın güçlü Türkiye vizyonundaki yerini sağlamlaştırmış olacağız.

Tut ilçemizde kurulan kadın kooperatifi sayesinde ilçemizdeki kadınların ürettikleri 'Tut Sepetim' markasıyla doğal ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmaları sayesinde aile bütçelerine sağladıkları katkı yadsınamaz bir gerçektir. Kadının güçlenmesi demek ailenin güçlenmesi, ailenin güçlenmesi demek ülkemizin güçlenmesi demektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizde kadının istihdamdaki yerini arttıran ve üretime sağladıkları katma değerle girişimcilik ruhuna sahip tüm cesur kadınlarımızın gücünü birleştiren, ürettikleri doğal ürünleri vatandaşlarımızla buluşturan, üretimden tüketime her aşamada desteklediğimiz kadın kooperatiflerimizi canı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN