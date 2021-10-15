'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede - Haberler
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"Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 zanlıdan 16'sı adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (AA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 zanlıdan 16'sı adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce 12 Ekim'de gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt elebaşına suçun işlenmesi aşamasında yardım ettikleri ileri sürülen hastane ve eczane çalışanları ile usulsüz şekilde rapor aldıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu 16 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Operasyonun devamında yakalanan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ile firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 Ekim'de eş zamanlı "Çekirge" adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Zonguldak'ta gözaltı kararı verilen 70 zanlıdan 66'sı yakalanmış, şüphelilerden 26'sı 13 Ekim'de, 24'ü de dün savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede - Haberler
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