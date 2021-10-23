CD Projekt Red, yeni bir oyun yapımına başlamak için Indie Stüdyo satın aldı

Cyberpunk 2077 ve Witcher'ın yaratıcısı CD Projekt, şimdi CD Projekt'in IP'lerinden birine dayanan yeni bir oyun üzerine çalışacak olan indie stüdyo The Molasses Flood'u satın aldı.

Yatırımcılara duyurulan CD Projekt, başlangıçta Boston stüdyosunun %60'ını satın aldığını ve kalan %40'ını zaman içinde devralmak için işlemler düzenlediğini açıkladı. The Molasses Flood, CD Projekt'in geliştirme birimi CD Projekt Red ile iş birliği yapacak, ancak tam özerkliğini korumaya devam edecek.

Duyuruda The Molasses Flood'un "CD Projekt'in IP'lerinden birine dayanan kendi projesi üzerinde çalışacağından" bahsedildi. Bu Witcher veya Cyberpunk evrenlerinde geçen bir oyun olacağı düşünülüyor.

CD Projekt daha önce 2022'den itibaren AAA Witcher ve Cyberpunk oyunlarını aynı anda geliştirici olarak üreteceğini söylemişti. The Molasses'ın hangi mülkle çalışacğaı ve bunun planlanan gelişmelerin üzerine ek bir proje olup olmadığı şu anlık belli değil.

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The Molasses Flood'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Bugün bizim için heyecan verici bir haber! CD PROJEKT ailesine katıldık ve mevcut evrenlerinden birinde bir proje üzerinde çalışıyoruz." The Molasses Flood, paylaştığı fotoğrafta ise "Mevcut bir CD Projekt IP'nin evrenine tamamen yeni bir oyun inşa ediyoruz, çok daha fazla insan işe alıyoruz, reklam bize her zaman rehberlik eden aynı ilkelere dayalı oyunlar yapmaya devam ediyoruz: zengin oyun sistemleri üzerine kurulu yürekten oyunlar yapacağız" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Xbox Gaming'in başkan yardımcısı olan Phil Spencer, "Ortaklık için tebrikler. Gerçekten bir sonraki oluşturacağınız şeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde CD Projekt ve The Molasses Flood'un ortaklığını kutladı.

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