Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı

ÇAY, AFYON (DHA) - RİZE, çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlanmasıyla Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle birlikte nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı, 399,29'a geriledi. Vali Kemal Çeber, "Turizm hareketliliği, çay sezonu, memleketine gelen insanlar, yaylaların yoğunluğu, düğünler ile 4 hafta zirvede kaldık ancak şimdi normale dönmeye başladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı, 25 Eylül-1 Ekim'de illerin 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka haritasına göre, Rize'de vaka oranları düşmeye başladı. Çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlandığı Rize, Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi, okulların açılması ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı 399,29'a geriledi.

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