ÇATALCA'MIZIN GENÇLERİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Göreve gelir gelmez Çatalca'mıza çok önemli sportif tesisler kazandıran, sportif tesislerin yanı sıra Çatalca Belediyespor takımının kurulumunu gerçekleştirerek yetmiş beş bin nüfuslu ilçemizde üç bin çocuk ve gencin on dört farklı spor dalında spor yapmasını sağlayan Başkanımız Mesut ÜNER, üst üste gelen sportif başarı müjdeleriyle ilçe halkımızla birlikte oldukça keyifli ve neşeli günler yaşıyor.

Türkiye İller arası karate ligi için Denizli'ye giden Çatalca Belediyespor karate takımımız muhteşem başarılarla Çatalca'mıza döndü. Beş yüz elli sporcunun katıldığı iller arası müsabakalarda Çatalca Belediyespor takımımız dört altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Böylesine muhteşem sportif başarı müjdeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Denizli Sarayköy'de 550 sporcunun katıldığı 2021 Yenal KARAHAN İller Arası Karate Liginde Çatalca Belediyespor'lu sporcularımız Çatalca rüzgarı estirdi. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların sonucu gelen başarılar ilçemize hizmet yolunda tüm yorgunluğumuzu bizden alıyor. Serhat Uraz ÖZMEN, Erdem ERKOÇ, Hasan Celal YILDIRIM ve Berat BAYAR altın madalya, Sarp KIRAN ve Berat BAYAR gümüş madalya ve Serhat Uraz ÖZMEN bronz madalya kazanarak gurur tablomuz oldular. Dört altın, iki gümüş ve bir bronz madalya Çatalca'mıza armağan ve hayırlı olsun. " dedi

#BirlikteÇatalcayız

Habermetre - Son Dakika Haberleri