ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM KURTULUŞ GÜNÜ COŞKUSU

Geçtiğimiz yazı açılışlar, temel atma törenleri, etkinlikler ve konserlerle tamamlayan Çatalca halkımız, 8 Ekim Çatalca'mızın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Başkanımız Mesut ÜNER'in talimatıyla Çatalca Belediyesi Kültür Etkinlikleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan muhteşem kurtuluş günü konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Muhteşem gecemizde, Çatalca Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuz, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Cengizhan SÖNMEZ ve Gökhan SEZEN sahne alırken, konser alanında 7'den 77'ye tüm Çatalca halkımızın oldukça keyifli ve neşeli anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Çatalca'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen muhteşem kurtuluş günü konseri sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "DAHA NİCE GÜZEL GÜNLERDE SİZLERLE BULUŞMAK ÜZERE. Çatalca'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılında sizlerle güzel bir akşamı paylaştık. Çok değerli sanatçılarımızın konser programıyla kurtuluş coşkumuz ve sevincimiz tavan yaptı. Sizlerin neşeli ve eğlenceli anlarına şahit olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Cumhuriyetimizle yaşıt Çatalca'mızın 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken ilçemiz için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu vesileyle sözlerime son verirken başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, vatan savunması için şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, sevgi ve saygı ile yad ediyorum. TEŞEKKÜRLER ÇATALCA. " Dedi

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