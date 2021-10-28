Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı - Haberler
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Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına Çarşamba Kaymakamlığı ve Çarşamba Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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