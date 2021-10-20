Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda başlayan etkinlik öncesi Dernek Başkanı Sezai Özçelik, yaptığı açıklamada, Çankırı'da ulaşım politikaları ve "Akıllı Kent Çankırı" konusunda faaliyet yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Derneğin 10 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirten Özçelik, "Bu faaliyetle Çankırı'da bisiklet kullanımı ve scooter kullanımını teşvik etmek istiyoruz. İklim değişikliği dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir konu haline geldi."

Özçelik, "Burada amacımız iklim değişikliği konusunda, özellikle bisiklet kullanımı ve scooter kullanımı konusunda Çankırı halkını bilinçlendirmek, teşvik etmek, ayrıca yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda bizimle birlikte çalışmaları ve farkındalık oluşturma konusunda ön ayak olmak." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra kentte bisiklet ve scooterla tur attı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title