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Çankaya Evlerinde Kayıtlar Başladı

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Çankaya Evlerinde Kayıtlar Başladı

100'den fazla branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evlerinde, yeni eğitim dönemi kayıtları 4 Ekim'de başladı.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 100'den fazla branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evlerinde, yeni eğitim dönemi kayıtları 4 Ekim'de başladı.

Çankayalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği Çankaya evleri kurs kayıtları 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 16 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem Ekim ayında kayıtlarla başladı. 100'den fazla branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerin yeni dönem kayıtları 4 Ekim'de başladı. Çankayalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği Çankaya evleri kurs kayıtları, 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından pandemi koşulları dikkate alınarak hazırlanan takvimle tüm Çankaya evlerinde kurslar için ders zili çalacak.

21. YÜZYILIN HALKEVLERİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "21. Yüzyılın Halkevleri" olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evlerinde, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimleri konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca her yıl büyük ilgi gören Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ndeki profesyonel mutfakta verilen pastacılık kursu da yeni eğitim dönemde devam ediyor.

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