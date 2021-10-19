Canbey, İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü etkinliğine katıldı

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü ve İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "İmam Hatip Okullarının Dünü, Bugünü, Yarını" temalı programa katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, İmam Hatipli olmaktan gurur duyduğunu belirten Canbey "İmam Hatip Okullarımızın kuruluşunun 70. yıl dönümünü yürekten kutluyor, 13-17 Ekim İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ediyor, tüm İmam Hatip camiasına selam ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Canbey, İmam Hatiplilerin üniversiteye girişte katsayı problemini AK Parti'nin bitirdiğini hatırlattı.

Bu okulların tarihsel sürecine değinen Canbey, şöyle konuştu:

"17 Ekim 1951'de 7 ilde İmam Hatip Okulları açıldı. 3 yıllık lise bölümleri 1954'te, yüksekokul olarak Yüksek İslam Enstitüleri 1959'da kuruldu. 12 Mart muhtırasında ortaokul kısımları kapatılıp lise kısımları 4 yıla çıkarıldı. Milli Selamet Partisinin yoğun gayretleriyle 1974'te ortaokul bölümü yeniden açıldı ve 29 ilave ile okul sayısı 101'e çıkarıldı. 28 Şubat döneminde vesayetçilerin hedefi olan okullarımızın ortaokul kısmı kapatılırken, katsayı zulmü ile İmam Hatipli gençlerimizin üniversite hayallerine set çekildi. İşte bu zulme Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak biz son verdik. 4+4+4 sistemini getirerek İmam Hatip Ortaokullarının açılmasını sağladık."

Eğitim konusunda yapılan yatırımların artarak devam edeceğini dile getiren Canbey, milli ve manevi değerlere bağlı, insanlığa faydalı, eğitimli, karakterli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.