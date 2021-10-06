Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi!

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Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Canan Kaftancıoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi! Canan Kaftancıoğlu kimdir?

İSTANBUL (Haberler.com) - Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Canan Kaftancıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi!

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972, Mesudiye, Ordu doğumlu, Türk tabip ve siyasetçidir. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'dır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan Chp İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu çocuk tabibi Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir. Çağım Işık isminde bir kızı vardır.

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Haber: Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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