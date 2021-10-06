Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Çanakkale Barosu İşbirliği ile Adli Yardım Projesi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan dezavantajlı ya da kırılgan kesimler diye tarif ettiğimiz vatandaşlarımızın özellikle ekonomik güçsüzlükleri nedeniyle korunmaya muhtaç olduğu ve en temel hakkı olan hak arama hürriyetini kullanabilmesine imkan sağlamak amacıyla Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi ile Çanakkale Barosu arasında Adli Yardım Protokolü imzalandı. Protokol imza törenine; Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner Aydın ve İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder katıldı. İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, "Bu proje ile ilimizde İl Özel İdaremizin de destekleri ile Baromuz aracılığıyla verilen adli yardım hizmeti yaygınlaştırılarak daha fazla vatandaşımızın, ailenin, çocuğun, yoksulun dava açabilmesi, hak araması, bu vesile ile adalete erişimi sağlanmış olacak" dedi.

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