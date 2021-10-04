Çanakkale'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Güzelyalı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, bölgede yaşayan sokak hayvanları için yem ve mama getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, hayvanların bulunduğu bölgelere yaklaşık 150 kilogram mama konuldu.

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.

Çalışmayı, kurum personeli ve jandarmanın desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Hacıalioğlu, "Biz aslında her gün bu sokak canlılarının beslenmelerini takip ediyoruz. Bunlar bazen 'sahipsiz hayvanlar' olarak tarif edilir ancak onların sahibi devletimiz. Devletimiz bu canlılar için kanun da çıkarmış durumda. Biz onların iş ve işleyişlerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.