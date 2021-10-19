Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi - Haberler
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Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi Çanakkale'de güvenlik hizmeti adı altın eğlence mekanlarından haraç alan 6 kişilik çete çökertildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de güvenlik hizmeti adı altın eğlence mekanlarından haraç alan 6 kişilik çete çökertildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Biga'daki birçok eğlence mekanlarına güvenlik kisvesi adı altında giren ve o iş yerlerini haraca bağlayan çetenin para vermeyenlerin de mekanlarını kurşunlayarak, müşterileri gasp ettiği öğrenildi. Çoğu işletme sahibinin iflas etmesine sebep olan çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonunda sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi

Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi

Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi

Çanakkale'de eğlence mekanlarına çöken çete çökertildi
İhlas Haber Ajansı / Toprak Akkaya - Son Dakika Haberleri
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