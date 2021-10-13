Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır halde 3 bin 230 litre kırmızı şarap, 5 litre rakı ile satışta kullanılan beşer litrelik 327 boş pet şişe bulundu.

Ele geçirilen içkileri muhafazaya alan ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Tarkan Müge Anlı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:15:52. #1.12#