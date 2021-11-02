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Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Andırın ilçesi Boynuyoğunlu mevkisinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok arazi çamur haline dönüştü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi'nin cenaze töreni için bölgeye gelen vatandaşlar araçlarını törenin yapıldığı alana bıraktı.

Tören sonrası araçlarının başına geçen sürücüler bulundukları yerden araçlarını çıkaramadı. Çamurlu bölgede araçlarını çıkaramayan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Ekipler kimi aracı kullanarak çamurlu bölgeden çıkartırken, kimisinin de üzerine binerek ağırlık yapmaya çalıştı.

Kurtarma çalışmalarında bir pikabın otomobili çektiği görülürken, bir başka pikap ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeden onlarca araç çamurdan kurtarılırken, yaşanan tüm bu anlar ise kameraya yansıdı.

Araç kurtarma çalışmalarına katılan bazı vatandaşların üzeri ise çamur ile kaplandı.

Çalışmalar sonrası tüm araçlar çamurlu bölgeden herhangi bir kaza olmadan kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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