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Camilerimize büyük önem veriyoruz

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Camilerimize büyük önem veriyoruz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Bayram Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu, Şahin'in nezdinde tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Bayram Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu, Şahin'in nezdinde tüm din görevlilerinin haftasını kutladı. Din görevlilerinin bir insanın doğumundan, ölümüne her noktasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Müftülük Camiinin kapalı otopark inşaatının tamamlandığını, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacağını aktardı.

Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte İl Müftüsü Bayram Şahin'i ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, "Din görevlilerimiz her zaman hem mutluluğumuzda hem de üzüntümüzde bizimle beraber olan kişiler" derken, din görevlilerinin emeğinin büyük olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, "Camilerimizde ezanımızı 5 vakit okuyan, salaları veren tüm dostlarımıza, din görevlilerimize selamlarımızı iletin. Daha nice güzel günlerde beraber olmayı yüce Rabbim bizlere nasip etsin" görüşlerinde bulundu.

Müftülük Camii önüne yapılan otoparktan da bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cami girişine de rampalı girişin yapılması için çalışmaların başlayacağını aktardı. Cami çevre düzenlemesinin de başlayacağını dile getiren Başdeğirmen, "Otoparkımızın çok az bir işi kaldı, ardından sizlerle istişareli olarak çevre düzenlemesi işini yapacağız. Otoparkı yaparken düşüncemiz, geleceğe bakarak şehir içerisindeki camilerimizden özellikle de Mimar Sinan Camisinden cenaze kaldırılmasını bu bölgeye alacağız. Böylece şehir trafiği rahatlayacak, 5 mezarlığımıza en kısa yoldan ulaşılabilecek yer burası. Bunu görerek yoğunluğu azaltmak için de yeraltı otoparkı inşa ettik. Ayrıca Hac ve Umre uğurlama ve karşılamaları da Müftülük Camimizden yapılacak. Böylece şehir içerisindeki yoğunluğu da hafifletmiş olacağız" görüşlerinde bulundu.

Camilere büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Başdeğirmen, şehirdeki 136 caminin tuvaletlerini, müştemilatlarını, çatılarını, çevre düzenlemeleri olmak üzere ne gibi sorunları varsa hepsini tadilattan geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Camilerin temizliğinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemlerinin de yapıldığını aktaran Başkan Başdeğirmen, şehir merkezindeki tuvaletlerin yenilemesinin de yapıldığını kaydetti. Başdeğirmen "Aldığımız görev dahilinde bizlere yakışan dinimizin gereği olan temizlik düşüncesiyle gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Din görevlilerinin sadece cami içinde değil her alanda hayırlı işerin öncüsü olmaya devam edeceğini kaydeden İl Müftüsü Bayram Şahin de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de her alanda kendilerine destek olduğunu belirtti. Müftü Şahin, "Hep bizimle birlikte oldunuz. Bizde sizlerle birlikte olmayı görev addediyoruz. Biz inanıyoruz ki, bu gibi güzel işler belediyemizle, halkımızla işbirliği içerisinde götürülebilir. Allah razı olsun camilerimizin temizliği hususunda bizlere yardımcı oluyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hocalarımızda sizlerden memnun, bizde sizlerden memnunuz. Allah'ta sizden memnun olsun diye dua ederiz" şeklinde konuştu.

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