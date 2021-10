Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti

AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan YardımcısıErkan Özpınar'ında yer aldığı ziyaretlerde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki teması 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olan Cami ve Din Görevlileri Haftasının İslam Dünyasına ve Türkiye'ye hâyırlar getirmesini temenni etti.

Camilerin dini ve toplumsal hayatın merkezinde yer aldığını, din görevlilerinin ise fedakarlık ve özveriyle görevlerini başarıyla ifa ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Her yıl 1 ile 7 Ekim günleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olan Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl ve İlçe Müftülüklerimizi ziyaret ettik. Bizleri samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan İl Müftümüz Sayın Veysel Işıldar ile İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Şirin Ayral'a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere camilerimiz, Allah'a ibadet etmek için toplanılan manevi şifa ve mutluluk yuvalarıdır. İbadet etmenin yanında, dini ve beşerî ilimlerin idrak edildiği,toplumsal barışın, huzur, adalet ve hakkaniyet duygularının geliştiği mekânlar olan camilerimiz Müslümanlığın en önemli sembolü ve kimliğidir.Tarihimizin her döneminde toplumdaki tüm bireylerin hizmetinde olan camilerimiz ve din görevlilerimiz her zaman halkımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Ayrıca camilerimiz farklı mimari yapılarıyla Müslümanların insanlığa sunduğu tarih, kültür ve sanat eserleridir. İnsanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz ise toplum hayatında büyük bir önem arz etmektedir. Müslümanlığa, kültürel ve sosyal hayatımıza özveriyle hizmet eden din görevlilerimizin gayret ve çabalarını bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Camiler ve Din Görevliler Haftasının milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm cami ve din görevlilerimizin haftasını kutlayarak sağlık ve mutluluklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral'da ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup çalışmalarında başarılar diledi.

