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Camiler Haftasında emekli din görevlileri ile bir araya gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Camiler Haftasında emekli din görevlileri ile bir araya gelindi

Camiler Haftasında emekli din görevlileri anısına yemek verildi.

Camiler Haftasında emekli din görevlileri anısına yemek verildi.

Müftülüğün organizesi ile Pir-i Sami Kur'an Kursu yemekhanesinde düzenlenen bir programla müftülükten emekli olan din görevlisi personel ile bir araya gelindi.

Yemek duası, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan konuşmalarla ömrünü din hizmetine adamış din görevlisi ve gönüllüsü meslektaşlar onore edildi.

İl Müftüsü Burhan Çakır yaptığı değerlendirme konuşmasında; "Din görevinin emeklisi olmaz, emektarı olur. Bu anlamda biz, tüm resmi manada emekliye ayrılmış olan din gönüllüsü kardeşlerimizi tebrik ve takdir ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftamız aracılığıyla kendilerine Cenab-ı Allah'tan, sağlık, sıhhat ve hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyoruz. Bütün emekli din görevlisi ve gönüllülerimizin her zaman yanında olduğumuzu, ömürlerinin son nefesine kadar verecekleri din hizmeti noktasında kendilerine bizlerden istedikleri her türlü destek ve kolaylığı sağlayacağımıza söz veriyoruz. Yine bu yıl ki Camiler Haftamızın teması olan "Vefa" konusundan hareketle, bugün burada sizleri ağırlayarak az da olsa bir vefa borcu ödediğimize inanıyoruz. Katılımınızdan dolayı da tekrar hepinize teşekkür ediyor, bizi onurlandırdığınız için saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Müftü Çakır'ın konuşmasının ardından emekli din görevlilerinden söz alıp anılarını paylaşanlar oldu. Yine Erzincan Üniversitesi emekli öğretim görevlilerinden Sebahattin Karanlık söz alarak, din hizmeti ve faaliyetleri konusunda fikirlerini ve beklentilerini söyleyerek hafta dolayısıyla tebriklerini sundu.

Program sonunda son bir yıl içerisinde kurumumuzdan emekli olanlara birer plaket takdiminde bulunuldu. Ayrıca, Cami, Kur'an Kursları ve diğer din hizmetleri alanlarında ilimizin hayırsever vatandaşlarından olan bazı hayır sahiplerine birer teşekkür belgesi takdim edildi. - ERZİNCAN

Camiler Haftasında emekli din görevlileri ile bir araya gelindi

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