Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 17. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız yeni bölüm izle!

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KANAL D CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Cana'yı takip eden Feride duruma el atar. Cana'yı sıkıştırıp tehdit eder. Diğer taraftan artık Sedat'ın yaptıkları herkesin gözüne batmaktadır. Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'la yakınlaşmaya karar vermişken haberi olmadan Cana engeline takılır. Sedat'ın tek derdi ise Cana'yla birlikte olmaktır. Nalan'a gelen telefon ise Hayri'den yardım istemesine neden olur. Çünkü Feride ortada yoktur ve Nalan ne yapacağını şaşırır. Hayri'nin yardımıyla odaya giren Nalan, Feride'nin gizlediği sırlarlar yüzleşemeden resmen evden kovulur. Hayri'nin Nalan'a karşı olan yaklaşımı ve ilgisi Nalan'ı son derece şaşırtır.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkar. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela olur. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyür.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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