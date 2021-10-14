Call of Duty, yeni hile yazılımı Ricochet'i duyurdu - Haberler
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Call of Duty, yeni hile yazılımı Ricochet'i duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Call of Duty, yeni hile yazılımı Ricochet'i duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan "Yarın görüşürüz" başlıklı hilecileri kapsayan tweet atmıştı. Dün ise yeni anti hile sistemini duyurdu.

Ricochet, Warzone ve Vnguard'da hilecilerle mücade etmek üzere duyuruldu. Gelecek ay planlanan bir güncellemede çekirdek düzeyinde bir hile önleme sistemi yer alacak, geliştiricilerin hilecileri 100 milyondan daha fazla kullanıcı iddia eden oynaması ücretsiz bir battle royale'den kökünü kazıma ve kaldırma çabasında önemli bir rol oynayacak.

Bu gelişmenin ciddiyetini kabul edercesine, Çarşamba günü Activision'dan yapılan bir haber bülteninde oyuncu gizliliği ve Ricochet anti hile sisteminin bilgisayarlarında neler yapacağı hakkında çeşitli ifadeler ve güvenceler yer aldı.

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Activision, "Oyun gizliliğini sağlamak son derece önemlidir ve çekirdek seviyesinde bir sürücü olasılığı bazı oyunculara duraklama sağlayabilir." Dedi. Oyuncular Call of Duty: Warzone'u kapattığında, sürücünün de kapandığını belirtti.

RICOCHET ANTİ HİLE DUYURU VİDEOSU

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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