Call of Duty: Vanguard Resmi Hikaye Fragmanı Yayınlandı - Haberler
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Call of Duty: Vanguard Resmi Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Call of Duty: Vanguard Resmi Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Activision, Call of Duty: Vanguard için hikaye fragmanı yayınladı

Call of Duty: Vanguard için resmi fragman yayınlandı bu sırada oyun hakkında birkaç detaya yer verildi. Rakibi Battlefield 2042'nin aksine bu yeni Call of Duty oyununda tek oyunculu sefer modu bulunacak

Oyunda birden fazla savaş alanında zafer için mücadele ederken, II. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını yaşayacağız.

Company, sizi derinden ilgi çekici ve sürükleyici bir karakter odaklı anlatı deneyimine sokmayı amaçlıyor. Aynı zamanda küresel ölçekte benzersiz bir savaşmayı da vaat ediyor. Ek olarak, savaşın gidişatını değiştiren ve tarihi sonsuza dek değiştiren üzücü hikayeleri anlatacak.

Call of Duty: Vanguard 5 Kasım'da çıkıyor.

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Haber: Call of Duty: Vanguard Resmi Hikaye Fragmanı Yayınlandı - Haberler
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