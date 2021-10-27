Call of Duty Vanguard'ın yükleme boyutunda önemli ölçüde düşüş yaşanacak - Haberler
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Call of Duty Vanguard'ın yükleme boyutunda önemli ölçüde düşüş yaşanacak

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Call of Duty Vanguard'ın yükleme boyutunda önemli ölçüde düşüş yaşanacak

Call of Duty Vanguard'ın geliştiricisi Sledgehammer Games, kısa bir süre önce oyunun lansmandaki yükleme boyutunun daha öncekilere göre önemli ölçüde küçüleceğini açıkladı

Lansmandaki kurulum boyutu öncekilerden önemli ölçüde daha da küçük olacak. Uzun süredir devam eden birinci şahıs nişancı serisinin son oyunu 5 Kasım tarihinde çıkması planlanırken geliştirici Sledgehammer Games, lansmanı yaklaştıkça daha fazla bilgi yayınlıyor. Dün paylaşılan bilgilerde Vanguard'ın dört yeni operatörü hakkında bilgi yayınlandı.

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Call of Duty'nin son oyunlarının yükleme boyutları, son birkaç yılda çok fazla yükseldiği nedeniyle göze çarpar hale gelmişti. Geçen yılki Call of Duty: Black Ops Cold War, lansmanda mevcut nesil konsollarda 136 GB'a kadar çıkarak büyük kurulum boyutlarına sahipti ve bu, Call of Duty: Warzone'un kapsayabileceği alan miktarıyla karşılaştırıldığında nispeten paha biçilemezdir.

Call of Duty'nin Twitter hesabı, piyasaya sürüldükten sonra Vanguard'ın yükleme boyutunun serideki önceki oyunlardan önemli ölçüde daha küçük olacağını duyurdu. Daha hafif yüklemenin, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'de %30-50'ye kadar azalacağını belirtti. Doku akışı teknolojisi sayesinde önemli ölçüde yükleme boyutunda düşüş yaşanacağı söylendi. Call of Duty Vanguard'ın 95 GB civarında veya daha da düşük olması bekleniyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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