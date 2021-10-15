Call of Duty'nin Anti-Hile Sistemi Duyurulmasından Günler Sonra Sızdı - Haberler
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Call of Duty'nin Anti-Hile Sistemi Duyurulmasından Günler Sonra Sızdı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Call of Duty'nin Anti-Hile Sistemi Duyurulmasından Günler Sonra Sızdı

Call of Duty'nin yeni anti-hile sistemi duyurulmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen hilecilerin eline geçmiş olabilir.

Call of Duty'nin yeni anti-hile sistemi Ricochet duyurulmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen hilecilerin eline geçmiş olabilir.

Activision, Call of Duty: Vanguard ile birlikte yeni ve daha güçlü bir anti-hile yazılımı kullanacağını ve bu yazılımın Call of Duty: Warzone'da da olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü ise Call of Duty'nin yeni anti-hile sistemi Ricochet detaylandırılmıştı.

Ricochet adı yeni anti-hile sisteminin çok yönlü olduğunu, sunucu tarafında hilecileri tespit eden, hilecileri engellemek için geliştirilmiş aşamalar içeren ve hesap güvenliğini güçlendiren çeşitli araçlar içerdiğini belirten Activision, Ricochet Anti-Cheat ile birlikte gelen sunucu geliştirmelerine ek olarak bizzat firmanın kendisi tarafından geliştirilen yeni bir kernel (çekirdek) seviye sürücünün Call of Duty'de kullanılmaya başlanacağını ve ilk kez Call of Duty: Warzone'a entegre edileceğini açıklamıştı.

Ricachet anti-hile sistemin ilk kez 5 Kasım'da çıkacak olan Call of Duty: Vanguard'ta yer alacak. Daha sonra Warzone için yayınlanacak olan Pacific haritasını içeren güncelleme ile Call of Duty: Warzone'a da entegre edilecek. Kernel düzeyde koruma sağlayan sürücü yazılımı ise yine Warzone'un Pacific güncellemesinde de olacak.

Öte yandan, bu duyurunun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra söz konusu anti-hile sisteminin daha oyuna entegre dahi edilmeden hilecilerin eline geçtiği öne sürüldü.

Modern Warzone, kernel düzeyde koruma sağlayan sürücü yazılımının hilecilerin eline geçtiğini ve internette yayıldığı iddialarını doğrulattığını yazdı. Söz konusu habere göre, çeşitli forumlarda Ricochet anti-hile yazılımının dosyalarına ait ekran görüntüleri paylaşılıyor ve bunlar gerçek. Bu durum, hilecilerin anti-hile sistemini atlatmak ve ceza yememek için şimdiden çeşitli araçlar geliştirmelerine neden olabilir.

Bir diğer iddiaya göre ise, Activision bilinçli şekilde sahte olan dosyaları internet ortamında paylaşmış olabilir. Böylece hilecilerin boş yere çabalamasını sağlayarak anti-hile yazılımını korumayı amaçlıyor olabilirler. Ancak iddianın doğruluğu henüz kanıtlanmış değil.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

Call of Duty: Vanguard İçin Hikaye Fragmanı Yayımlandı

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Haber: Call of Duty'nin Anti-Hile Sistemi Duyurulmasından Günler Sonra Sızdı - Haberler
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