Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Haberler | Güncel
Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde merada otlayan 10 ineği çalan S.D. (43), Y.D. (20) ve C.Ö. (38), hayvanları kesip satmak üzereyken, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde merada otlayan 10 ineği çalan S.D. (43), Y.D. (20) ve C.Ö. (38), hayvanları kesip satmak üzereyken, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Hayvancılık yapan Sinan Yorulmaz (51), merada otlattığı 20 ineği ahıra götürmek istediği sırada, 10 tanesinin olmadığını gördü. Kaybolduğunu düşündüğü hayvanlarını ailesiyle birlikte sabah saatlerine kadar arayan Yorulmaz, inekleri bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin ön incelemesinde, hayvanların otlatıldığı yerden çalındığı belirlendi. Hırsızlıkla ilgili olarak, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) görevlendirildi. JASAT tarafından çevre köylerde ve meralarda yapılan incelemelerde 10 inek, çalınan bölgeden 50 kilometre uzaktaki bir ahırda kesilmek üzereyken bulundu. Hayvanları çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Işıl Sergen Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:47:52. #1.17#