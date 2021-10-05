Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çakallarla Dans 4 filmi bugün 5 Ekim Salı günü akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NE?

Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCU KADROSU

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Derya Şensoy - Mihriban

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN ÇIKTI?

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

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