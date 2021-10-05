Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çakallarla Dans 4 bugün ATV'de ekranlara gelecek. Yerli film başlamadan önce izleyiciler, Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosunda kimler vardır? Filmin konusu ne? Çakallarla Dans 4 nerede çekiliyor?

Çakallarla Dans serisinin dördüncü filmi olan Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenler haberimizde. Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!

Çakallarla Dans 4 filmi bugün 5 Ekim Salı günü akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.

  • Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
  • İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
  • Timur Acar - Köfte Necmi
  • Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
  • Didem Balçın - Fatma
  • Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
  • Derya Şensoy - Mihriban
  • Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
  • Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin
  • Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

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Haber: Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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