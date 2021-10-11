Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağla Şıkel'in boyu kaç? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi!

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ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şikel 2 Ocak 1979 doğumlu, Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

İlk Yılları

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Kariyeri

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.

Kişisel Yaşamı

Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır. Çağla Şıkel'in boyu 1.80'dir.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

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