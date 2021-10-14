Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet ÇİÇEK ve Yönetiminden Ziyaret...

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şube Başkanı Mehmet ÇİÇEK ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i ziyaret ederek kendilerine, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

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