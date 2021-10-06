BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK - Haberler
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BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Savunma yapan Keynes bir kez daha savcılığa çıkarılacak.

İSTANBUL (DHA) - Savunma yapan Keynes bir kez daha savcılığa çıkarılacak.

Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'un lisans sahibi olan ve Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes, Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum dedi.

İFADESİ İÇİN YENİDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise Tüm bildiklerini anlattı zaten deyince Mahkeme Başkanı, Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar diyerek tepki gösterdi.

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK
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BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ "ÇAYCI MEHMET" GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)
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Haber: BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES BENİ ÇAYCI MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK - Haberler
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