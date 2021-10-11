Büyükşehir Meclisi Ekim Ayı Birinci Oturumu Yapıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.
ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı birinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Bozova belediye başkanı Suphi Aksoy, Siverek belediye başkanı Ayşe çakmak, Viranşehir belediye başkanı aslan Ali Bayık katıldı.
Toplantıda komisyona havale edilen maddeler oylandı, imar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilen maddeler onaylandı.
Ekim ayı birinci oturumunda yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1-2022 Mali Yılı Bütçe ve Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi
2-2022 Yılı Performans Programı
3-Yönetmelik Değişikliği
4-Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Derneğine Üye Olma
5-Sukay Tesis İşletmesinin BELTUR A. Ş'ye devri
6-Protokol Yapma Yetkisi