Büyükşehir DESKİ ve AFAD'tan ortak tatbikat - Haberler
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Büyükşehir DESKİ ve AFAD'tan ortak tatbikat

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Büyükşehir DESKİ ve AFAD'tan ortak tatbikat

Denizli Büyükşehir DESKİ Arama-Kurtarma Timi olası afet ve kazalara karşı teorik ve pratik eğitimlerine devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Deski Arama-Kurtarma Timi olası afet ve kazalara karşı teorik ve pratik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir DESKİ ve Afad işbirliğinde arama kurtarma tatbikatı ile kurtarma eğitim programı düzenlendi. 08. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında yapılan eğitim protokolü kapsamında kentsel arama kurtarma eğitimi ve dağlık alanda doğa arama kurtarma tatbikat programı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen dağlık alanda doğa arama kurtarma eğitimi Karataş Mevkii'nde yapıldı. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi DESKİ'den hekim, hemşire, iş güvenliği uzmanları ve psikologdan oluşturulan 14 kişilik arama kurtarma ekibi katıldı. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde psikolojik hazırlık eğitimi, lojistik, intikal, güvenlik, tamp-aydes-ikas, tahliye ve tahliye türleri, genel yapı bilgisi, genel hazmat bilgisi, coğrafi bilgi sistemi kullanımı konuları işlendi. Teorik ve uygulamalı eğitimler verildi Ayrıca kurtarmada kullanılan ipler, halatlar-düğümler, teknik malzemeler ve kamp malzemeleri, sedye ile yaralı tahliyesi, dar ve dik açı ile yaralı tahliyesi-palanga sistemleri, INSARAG uygulamaları konularında teorik eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ arama kurtarma ekibi uygulamalı olarak da enkaz simülasyonlarında çalışarak kentsel arama kurtarma ve dağlık alanda çalışarak doğa arama kurtarma etaplarını başarıyla tamamladı. . Benzer Başlıklar

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