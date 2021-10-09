BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı - Haberler
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BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'nin geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayarak kente kazandırdığı, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de Güz Dönemi dersleri başladı.

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'nin geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayarak kente kazandırdığı, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de Güz Dönemi dersleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BÜSAM'da Şehir Akademi'ye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, KCETAŞ Konferans Salonu'nda gerçekleşen BÜSAM Zihniyet Okumaları, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konuşmacı olduğu açılış dersi ile başladı. Prof. Fazlıoğlu, katılımcılara 'insan olma etkinliğinin kipi olarak zihniyet, anlam-değer alanı açısından bir soruşturma' konulu seminer verdi. 2021 Güz Dönemi atölyelerinde katılımcılar, 11 Ekim'de Yusuf Yerli'den Şehir Okumaları, 12 Ekim'de Mustafa İbakorkmaz'dan Yazarlık Okulu, 14 Ekim'de Dursun Çiçek'ten Görsel Düşünme, 15 Ekim'de Yonca Gençoğlu'ndan Gündelik Hayat Okumaları ve 16 Ekim'de İsmail Doğu'dan Film Okumaları ders görecekler. Öte yandan Şehir Akademi'de Zihniyet Okuma Seminerleri'ne 16 Ekim'den itibaren her cumartesi devam edilecek. Seminerlerde, İnsan Olma etkinliğinin kipi olarak zihniyet: 'Anlam-Değer açısından bir soruşturma' başta olmak üzere; İktisat ve Zihniyet/ Kapitalizme Dair Düşünmenin imkanı, Tarih ve Zihniyet, Musiki ve Zihniyet, Sinema ve Zihniyet, Ahlak ve Zihniyet, Bilim ve Zihniyet, Tasvir ve Zihniyet, Gündelik Hayat ve Zihniyet, Mimari ve Zihniyet gibi birçok konu yer alacak. Atölyeler, 10 hafta boyunca devam edecek.

Ayrıca katılımcılar portal.kayseri.bel.tr/birim/busam adresinde ve www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler kısmından tüm detaylara ulaşabilecek. - KAYSERİ

BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı

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Haber: BÜSAM Şehir Akademi'de yeni dönem başladı - Haberler
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