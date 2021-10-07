Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu - Haberler
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Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu

AA / Nuran Bıçak - Haberler | Güncel
Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlaya giden Yenişehir kırsal Karasıl Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, dere suyunun çekildiğini ve binlerce balık ölümünün gerçekleştiğini gördü.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazköy Barajı'ndan "can suyu"nun salınması gerektiğini belirterek aksi durumda balık ölümlerinin artacağına dikkati çekti.

Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu

Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu

AA / Nuran Bıçak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu - Haberler
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