BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ - Haberler
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BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazısı görenleri şaşırttı.

İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti. Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.

BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ

BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ

BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ

BURSA-OTOMOBİLİNİ KALDIRIMA PARK EDEN SÜRÜCÜYE NOT YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ
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