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Bursa'da husumetlisini böyle vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da husumetlisini böyle vurdu

Bursa'da husumetlisi ile tartıştıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs silahla sırtından vuruldu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da husumetlisi ile tartıştıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs silahla sırtından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan R.D. (33) ile E.A. (23) tartışmaya başladı. Husumetlilerden E.A. kaçmaya çalıştı. R.D. belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek E.A.'yı sırtından vurdu. İsabet eden kurşunla yere düşen E.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis firari R.D.'yi arıyor. - BURSA

Bursa'da husumetlisini böyle vurdu

Bursa'da husumetlisini böyle vurdu

Bursa'da husumetlisini böyle vurdu

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