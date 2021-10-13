Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
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Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç yolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İhsan Mehmetalioğlu (30) yönetimindeki 43 ACA 530 plakalı kamyonet, virajda freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Serkan Yiğit (34) ve Ferit Yıldız (45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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