Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajı kapaklarının kapatılmasıyla kuruyan Kocasu Deresindeki binlerce balık telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kapaklarının kapatılmasıyla kuruyan Kocasu Deresindeki binlerce balık telef oldu.

İnegöl ilçesindeki Boğazköy sulama barajının kapaklarının kapatılmasıyla, Yenişehir'in Kocasu devresinde su seviyesi düştü. Dere kuruyunca binlerce balık dere yatağında telef oldu.

Vatandaşlar, deredeki görüntüyü görünce şoke olurken, balık ölümlerinin önüne geçilmesini istediler.

(İHA)

Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Seren Serengil
Spor Muslera Ersun Yanal Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:24:15. #1.13#