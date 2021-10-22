Bursa'da "20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi" açıldı - Haberler
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Bursa'da "20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi" açıldı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da

Bursa'da "20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi" açıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da "20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi" açıldı.

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide resim, mozaik, heykel, seramik, enstalasyon gibi disiplinlerden 74 sanatçının eseri bulunuyor.

Serginin Bursa'daki organizatörü Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği Başkanı Ayfer Demircioğlu, Ekim Geçidi sergilerinin diğer adının Cumhuriyet sergileri olduğunu, bu yıl 30 ilde geçekleştirileceğini söyledi.

Bu serginin Bursa'da 10'uncusunun düzenlendiğini anlatan Demircioğlu, serginin 28 Ekim tarihine kadar açık olduğunu belirtti.

Sergide eseri bulunan Mozaik sanatçısı Hülya Kılıç ise, Bursalı sanatseverlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, Bursalıları sergiyi gezmeye davet etti.

Bursa'da 20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi açıldı

Bursa'da 20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi açıldı

Bursa'da 20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi açıldı

Bursa'da 20. Ekim Geçidi Disiplinler Arası Karma Resim Sergisi açıldı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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